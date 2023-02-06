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«России не будет через 9 лет»: заочно осуждённый Александр Невзоров* сравнил себя с подпольщиком-антифашистом. Его когда-нибудь посадят?

«России не будет через 9 лет»: заочно осуждённый Александр Невзоров* сравнил себя с подпольщиком-антифашистом. Его когда-нибудь посадят?

Минуту уголовной славы испытал на днях беглый журналист Александр Невзоров, признанный в России иностранным агентом, когда узнал, что Басманным судом Москвы ему вынесен заочный приговор за распространение дискредитирующей и ложной информации о российской армии.

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