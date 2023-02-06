«России не будет через 9 лет»: заочно осуждённый Александр Невзоров* сравнил себя с подпольщиком-антифашистом. Его когда-нибудь посадят?

Минуту уголовной славы испытал на днях беглый журналист Александр Невзоров, признанный в России иностранным агентом, когда узнал, что Басманным судом Москвы ему вынесен заочный приговор за распространение дискредитирующей и ложной информации о российской армии.
Популярные статьи
- Единственный выход для России - отменить пенсии, чтобы люди задумались о своём здоровье, начали рожать и воспитывать детей
- Е.Пригожин - Все, что я делаю, я делаю исключительно на благо нашей Родины и исключительно по собственной инициативе(с)
- Не стоит ждать скорого наступления российской армии: почему Путин тянет время
Свежие комментарии