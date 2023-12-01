Следовал в направлении Крымского полуострова: морская авиация ЧФ уничтожила в Чёрном море безэкипажный катер ВМС Украины

Утром 1 декабря в западной части акватории Чёрного моря из штатного вооружения морской авиации ЧФ уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в направлении Крымского полуострова, сообщили в Минобороны РФ.
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