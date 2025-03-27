«В целях достижения прочного мира»: после встречи с Зеленским Макрон выделяет Киеву военную помощь на два миллиарда евро В Париже президент Франции встретился вчера с главой киевского режима.
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«В целях достижения прочного мира»: после встречи с Зеленским Макрон выделяет Киеву военную помощь на два миллиарда евро В Париже президент Франции встретился вчера с главой киевского режима.
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