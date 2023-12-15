Politiki.net На данный момент отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами - находятся на самом низком уровне.
Станет ли США после выборов признавать легитимным президента РФ
Комментарии
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Надежда
Разве это кого-то у нас волнует?)🤔)
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10 час.
Владимир
Рассказы про Рейгана при Брежневе никого не волновали. мы сейчас в 70-х..
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10 час.
ТП
Татьяна Полякова
Не надо большого ума назвать Президента России "Вовой" . Да для этого вообще ум не нужен . " И дети его будут называться ОлеГОВНЫ " .
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10 час.
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