Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Станет ли США после выборов признавать легитимным президента РФ

Станет ли США после выборов признавать легитимным президента РФ

Politiki.net На данный момент отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами - находятся на самом низком уровне.

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Комментарии
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Надежда
Разве это кого-то у нас волнует?)🤔)
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10 час.
Владимир
Рассказы про Рейгана при Брежневе никого не волновали.  мы сейчас в 70-х..
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10 час.
ТП
Татьяна Полякова
Не  надо  большого  ума  назвать  Президента  России  &quot;Вовой&quot; .   Да  для  этого  вообще  ум  не нужен  .  &quot;  И  дети  его будут  называться  ОлеГОВНЫ &quot; .
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10 час.

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