Вечерний Новосибирск

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Пятнадцать мигрантов выдворят с территории РФ после рейда в Новосибирске

Пятнадцать мигрантов выдворят с территории РФ после рейда в Новосибирске

Результаты проведенного на днях рейда по рынкам представили в полиции региона. Выявлен ряд нарушений миграционного законодательства.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
капля в море! на крайняк бы 15 тысяч выдворить... наверняка у этих есть однофамильцы, одноаульцы и друганы, детишки и другие родственнички...
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12 час.
Руслан Валеев
1;5 миллиона бы выдворить
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6 час.
ТГ
Таша Голубова
И как надолго эта видимость такого &quot;выдворения&quot;?Это как голова у гидры:15 отрубили,а выросло на их месте миллиона 3...
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4 час.

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