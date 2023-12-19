Главврач Бардымской больницы оштрафован за нарушение антикоррупционного законодательства

Ему назначили штраф в размере 20 000 рублей.Прокуратура Бардымского района Пермского края выявила нарушение закона о противодействии коррупции в ГБУЗ Пермского края «Бардымская центральная районная больница».
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