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Спички - не игрушка

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"Хрюкнувший" политолог Караганов настаивает на переносе столицы. В какой город?

"Хрюкнувший" политолог Караганов настаивает на переносе столицы. В какой город?

Все-таки обиделся политолог Сергей Караганов на Путина. Караганов, как вы знаете, вел стратегическое выступление президента России на недавно прошедшем международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

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