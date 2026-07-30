Юрий Ильинов

Су-57Э получит новейшую ракету РВВ-СДМ для зарубежных заказчиков АО «Рособоронэкспорт» (дочерняя структура Ростеха) выводит на международный рынок новейшую ракету класса «воздух-воздух» РВВ-СДМ. Ее разработчиком и производителем выступает АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Новое оружие создано в первую очередь для оснащения экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57Э (производства ОАК, входит в Ростех), но может быть адаптировано и для других российских самолетов, а также для интеграции в системы вооружения зарубежных машин. Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев подчеркивает высокий интерес мирового рынка к Су-57Э, который уже доказал свою эффективность в реальных боях против современных ПВО и средств РЭБ. В арсенале истребителя — широкий спектр пораженных целей, включая новейшую РВВ-СДМ. Ракета отличается увеличенной дальностью, повышенной энерговооруженностью, улучшенной аэродинамикой и новым пассивным каналом ГСН, гарантирующим скрытность, точность по принципу «выстрелил-забыл» и помехозащищенность. РВВ-СДМ работает по самолетам, вертолетам, крылатым ракетам и БПЛА в любое время суток, имея активно-пассивную радиолокационную головку и инерциальную систему. Диапазон высот поражаемых целей — от 15 м до 25 км, скорость цели — до 3 Махов. «Рособоронэкспорт» предлагает для Су-57Э полный набор вооружений: помимо РВВ-СДМ, это малая ракета РВВ-МД2, дальняя РВВ-БД, а также ракеты «воздух-поверхность» (Х-38МЛЭ, Х-69, Х-58УШКЭ, Х-35УЭ) и корректируемые бомбы (КАБ-250ЛГ-Э и УПАБ-1500Б-Э). Часть боеприпасов размещается во внутренних отсеках, что сохраняет малозаметность. Су-57Э остается единственным в мире истребителем пятого поколения, способным нести внутри фюзеляжа крупногабаритные крылатые ракеты Х-69 с большой дальностью. Компания готова к заключению контрактов с дружественными странами, приоритетно учитывая потребности ВС РФ. Высокий уровень мощностей ОПК, по словам Михеева, позволяет гарантировать сроки поставок на уровне лучших мировых стандартов, а зачастую — опережать конкурентов.