М. Делягин: Запад запутался. Мировой бред меняет карту и козыри

Какие страны предложат выход из тупика? Михаил Делягин На фото: российский экономист, публицист и политик Михаил Делягин (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС) Основной практической проблемой, встающей перед управляющими системами всех относительно развитых стран по мере осознания ими неотвратимости распада мира на макрорегионы и срыва в Глобальную депрессию, является (самое позднее с 2011 года, когда фатальность мирового экономического кризиса стала окончательно ясной) подавление естественного стихийного возмущения и протеста среднего класса.