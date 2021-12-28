БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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М. Делягин: Запад запутался. Мировой бред меняет карту и козыри

М. Делягин: Запад запутался. Мировой бред меняет карту и козыри

Какие страны предложат выход из тупика? Михаил Делягин На фото: российский экономист, публицист и политик Михаил Делягин (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС) Основной практической проблемой, встающей перед управляющими системами всех относительно развитых стран по мере осознания ими неотвратимости распада мира на макрорегионы и срыва в Глобальную депрессию, является (самое позднее с 2011 года, когда фатальность мирового экономического кризиса стала окончательно ясной) подавление естественного стихийного возмущения и протеста среднего класса.

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