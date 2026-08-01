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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Локомотива» 1 очко после 2 туров РПЛ впервые с сезона-2006

«Локомотив» на выезде проиграл махачкалинскому « Динамо » (1:2) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ. Таким образом, команда под руководством Михаила Галактионова набрала 1 очко в двух стартовых турах чемпионата.

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