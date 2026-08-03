Лишь четверть Android-смартфонов в России готова к работе в сетях 5G

Даже после запуска 5G часть популярных моделей, включая новые iPhone и Samsung, не сможет подключиться к сети без обновлений от производителей Только около 25% Android-смартфонов, используемых в России, технически готовы к работе в сетях пятого поколения.
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