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Живая Кубань

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Стрельба в Крыму: военнослужащий убил сослуживца и троих мирных жителей – рассказы очевидцев

Стрельба в Крыму: военнослужащий убил сослуживца и троих мирных жителей – рассказы очевидцев

Стрельба в Крыму: военнослужащий убил сослуживца и троих мирных жителей – рассказы очевидцевВ селе Хмельницкое под Севастополем, где утром 4 августа военный открыл стрельбу, местные жители поделились тем, что пережили.

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