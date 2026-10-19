Автоэксперт рассказал, действительно ли машина расходует 95-й бензин меньше, чем 92-йИспользование бензина АИ-95 не всегда позволяет сократить расход топлива по сравнению с АИ-92.
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