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  • Jubar
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The Times: украинцы стали бежать от призыва вплавь, рискуя утонуть и замерзнуть

The Times: украинцы стали бежать от призыва вплавь, рискуя утонуть и замерзнуть

© Пресс-служба Офиса президента Украины Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Новая мобилизация на Украине грозит обернуться очередным массовым дезертирством, пишет The Times.

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