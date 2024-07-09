Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oleg Ivanov
    Наконец-то сподобились, за столько лет ограничить потребление гадости, которой кормили российский народ. Следом, наде...Госдума в первом ...
  • Модест
    Засрали ядами планету, фигляры чёртовы!Алтайские ученые ...
  • Леонид Ла Рошель
    Фото до и после накачки губ - как фото двух разных людей, "после" выглядит хуже. ИМХО.Модель и танцовщи...

В ГД в первом чтении одобрили проект о штрафах за неправильное содержание животных

В ГД в первом чтении одобрили проект о штрафах за неправильное содержание животных

Размер наказания может составить до пяти тысяч рублей Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх