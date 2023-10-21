В Швеции обсуждают введение пожизненных сроков для подростков

РИАМО - 21 окт. Глава правой партии «Шведские демократы» Джиммис Окессон отметил, что возраст уголовной ответственности в стране следует уменьшить с 15 до 13 лет, при этом также необходимо ввести пожизненное заключение для подростков, сообщает РИА Новости.