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Операция «Монастырь»: гениальный план Судоплатова против Третьего рейха

Операция «Монастырь»: гениальный план Судоплатова против Третьего рейха

17 февраля 1942 г., в ходе Великой Отечественной войны началась советская разведывательная операция "Монастырь" — разведчик Александр Петрович Демьянов пересек линию фронта и сдался немцам с целью проникновения в агентурную сеть противника.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
он хреново закончил
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19 час.
вд
валерий двойнишников
Зато начал прекрасно)))
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19 час.
Ингерман Ланская
малец, запомни гениальную Русскую пословицу: цыплят по осени считают.
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19 час.
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