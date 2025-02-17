Операция «Монастырь»: гениальный план Судоплатова против Третьего рейха

17 февраля 1942 г., в ходе Великой Отечественной войны началась советская разведывательная операция "Монастырь" — разведчик Александр Петрович Демьянов пересек линию фронта и сдался немцам с целью проникновения в агентурную сеть противника.
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