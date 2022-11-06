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Большунов пропустит спринт на соревнованиях «Югория. Первый снег» из-за растяжения голеностопа

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не выступит в спринте на соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске из-за растяжения голеностопа.

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