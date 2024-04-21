В Крыму необходимо готовить инструкторов-проводников по сложным маршрутам

В Крыму и Севастополе достаточно профессиональных кадров, которым можно доверить сопровождение туристов на сложных маршрутах, однако крайне необходимо активизировать работу по аттестации инструкторов-проводников в соответствии с изменениями в законодательстве.
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