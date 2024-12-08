Стартовали продажи нового 864-сильного Tank 500: спрос ажиотажный

Запустили продажи нового высокопроизводительного Tank 500 от бренда Great Wall. Несмотря на похожесть с известной моделью, его конструкция кардинально изменилась: обновилась рама, убрана механическая связь между осями, а полный привод стал электрическим.
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