Исследование Honor показало, что 4 из 5 россиян положительно смотрят на технологии искусственного интеллекта Honor провела в апреле исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к технологиям искусственного интеллекта.
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