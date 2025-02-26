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Царьград

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Жителям Новосибирской области напомнили об изменениях в законах с 1 марта 2025 года

Жителям Новосибирской области напомнили об изменениях в законах с 1 марта 2025 года

Часть новосибирцев ждёт индексация пенсий, а также в марте начнёт действовать самозапрет на кредиты.С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые законы.

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