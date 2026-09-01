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Царьград

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Starlink продал все комплекты в Абу-Даби и Дубае от $78 до $400

Starlink продал все комплекты в Абу-Даби и Дубае от $78 до $400

Starlink полностью распродал оборудование в Абу-Даби и Дубае из-за высокого спроса после получения лицензии на 10 лет от TDRA ОАЭ.

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