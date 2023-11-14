Стриптиз генерала Залужного не сорвал аплодисментов

Американские сенаторы шокированы откровениями главкома ВСУ Константин Ольшанский На фото: главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный (Фото: AP/ТАСС) Главком ВСУ в интервью британскому изданию The Economist признал, что так называемое украинское контрнаступление зашло в тупик.
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