Первое судно с украинским зерном вышло из Одессы (ВИДЕО)

Из морского торгового порта Одессы утром 1 августа вышло первое судно с украинским зерном. Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, речь идет о судне Razoni, которое под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи (Ливан).