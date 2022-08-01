Русская весна

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Первое судно с украинским зерном вышло из Одессы (ВИДЕО)

Первое судно с украинским зерном вышло из Одессы (ВИДЕО)

Из морского торгового порта Одессы утром 1 августа вышло первое судно с украинским зерном. Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, речь идет о судне Razoni, которое под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи (Ливан).

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