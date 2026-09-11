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MANGO представляет осеннюю коллекцию Selection — вещи, к которым хочется возвращаться

MANGO представляет осеннюю коллекцию Selection — вещи, к которым хочется возвращаться

Осень у MANGO начинается с возвращения к привычному — но уже в новом прочтении. Испанский бренд представляет новую коллекцию Selection, свою наиболее премиальную линию, построенную вокруг вневременного дизайна, качественных материалов и вещей, рассчитанных на долгую жизнь в гардеробе.

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