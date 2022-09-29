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Птичье голошение: как 29 сентября не разрушить семейное счастье и жить в гармонии

Птичье голошение: как 29 сентября не разрушить семейное счастье и жить в гармонии

В народном календаре 29 сентября отмечают день Людмилы и Ефимии, Птичье голошение. Согласно традициями, сегодня можно услышать голоса перелетных птиц, которые отправляются зимовать в теплые края.

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