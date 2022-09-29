В народном календаре 29 сентября отмечают день Людмилы и Ефимии, Птичье голошение. Согласно традициями, сегодня можно услышать голоса перелетных птиц, которые отправляются зимовать в теплые края.
Популярные статьи
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции
- Военные строители восстановили инфраструктуру системы водоснабжения в Донецкой и Луганской народных республиках
- Минобороны передало Луганской Народной Республике новый медицинский центр
Свежие комментарии