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Политика как она есть

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В Киеве женщина устроила скандал из-за разговора на русском языке

В Киеве женщина устроила скандал из-за разговора на русском языке

В одном из кафе Киева женщина устроила скандал из-за того, что за соседним столиком посетители разговаривали на русском языке, она в грубой форме попросила их перейти на украинский.

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Комментарии
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Наталья Ленская
Нет безумнее и подлее Украины . Когда жили под крышей СССР, их всё устраивало,что процветали, были членами ООН и так далее,и русский язык им не мешал. Один из шести мировых языков,коим смехотворная мова  НЕ БУДЕТ НИКОГДА. Есть нормальные страны, в которых для удобства населения  введены от 4 до 7 государственных и официальных языков. Разница небольшая, но всех устраивает. Украина и её националисты не понимают, что губят свою страну,гордыня зашкаливает... Знаменитый американский политолог Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ ещё в 1998 году писал, что &quot;...когда мы покончим с Православием, надо покончить с Россией... И поможет нам в этом Украина, для которой предательство - основа общественной морали!&quot; Плохо знают украинцы историю. Победить Россию - это нереально!
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