В Киеве женщина устроила скандал из-за разговора на русском языке

Наталья Ленская

Нет безумнее и подлее Украины . Когда жили под крышей СССР, их всё устраивало,что процветали, были членами ООН и так далее,и русский язык им не мешал. Один из шести мировых языков,коим смехотворная мова НЕ БУДЕТ НИКОГДА. Есть нормальные страны, в которых для удобства населения введены от 4 до 7 государственных и официальных языков. Разница небольшая, но всех устраивает. Украина и её националисты не понимают, что губят свою страну,гордыня зашкаливает... Знаменитый американский политолог Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ ещё в 1998 году писал, что "...когда мы покончим с Православием, надо покончить с Россией... И поможет нам в этом Украина, для которой предательство - основа общественной морали!" Плохо знают украинцы историю. Победить Россию - это нереально!