Канселу сразу принял предложение «Баварии» – он очень хотел уйти из «Ман Сити». Жоау намерен выиграть ЛЧ с мюнхенцами

Жоау Канселу близок к переходу в «Баварию» из «Манчестер Сити». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Канселу был недоволен малым игровым временем, которое он получал в «Манчестер Сити» после ЧМ-2022.
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