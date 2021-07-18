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Свинина Дунпо

Свинина Дунпо

Никогда бы не подумала, что из таких простых ингредиентов, свиную грудинку можно настолько преобразить! Не передать словами как мне понравилось!!Тот благоухающий аромат специй - свежего имбиря, зеленого лука, соевого соуса с рисовым вином - бомба замедленного действия!Рецепт забрала у Кати ktaara, ведь у нее не только корейская кухня  а она в свою очередь увидела его у Дмитрия Журавлёва dejur Надо мне у него еще что-нибудь почитать)Вначале, я скептически отнеслась к данному блюду, как никак свиное мясо, да с жирком, но вы не поверите, насколько я зря заблуждалась!Нет, это нельзя описать словами - это надо пробовать! Это не свинина, это поэма! (с) dejurИнгредиенты:* Свиная грудинка или подчеревок - 1 кг* Имбирь - большой кусок, примерно с два больших пальца объемом* Зеленый лук - пучок, 150 гр.

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Любовь Ивановна
Грудинка с кожей - это самое лучшее . Она сказочная!Медленная готовка для грудинки самая лучшая. Особенно при таких-то специях! Можно и кастрюлю ненароком слопать ;)) И главное — продукты вполне обычные, никаких перьев из левого крыла зелёного северного дракона ))

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