«Солар»: число DDoS-атак на Южный федеральный округ России в 2024 году выросло в 2,5 раза

По данным экспертов ГК «Солар», архитектора комплексной кибербезопасности, общее количество DDoS-атак на организации в Южном федеральном округе России выросло в 2,5 раза в сравнении с 2023 годом – до почти 39 тысяч за год.
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