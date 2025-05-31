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В Симферополе показали современную пожарную технику

В Симферополе показали современную пожарную технику

В парке Гагарина открыли интерактивную выставку спасательной и пожарной техники МЧС.  «На выставке все желающие могут не только осмотреть современные образцы пожарной техники, но и принять участие в ликвидации учебного пожара», — рассказали в администрации Симферополя.

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