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Редкое небесное шоу: что и где можно будет увидеть в России 12 августа

Редкое небесное шоу: что и где можно будет увидеть в России 12 августа

Три крупных астрономических события: россияне смогут наблюдать редкое небесное шоу 12 августа. 12 августа станет особенным днём для любителей астрономии: на небе произойдут сразу три масштабных события — парад из шести планет, полное солнечное затмение (в отдельных регионах) и пик метеорного потока Персеиды.

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