Прокуратура Казахстана отобрала у свата Назарбаева огромный нефтяной терминал

Компания свата Назарбаева по решению суда вернула в госсобственность нефтяной терминал.Генпрокуратура Казахстана сообщила о возвращении в собственность государства нефтяного терминала площадью 134 га, стоимостью 66 млн долларов, находящийся в акватории Актауского международного морского торгового порта, с 2011-го года принадлежавший свату Нурсултана Назарбаева Аскару Кулибаеву.