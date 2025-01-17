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Царьград

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Пенсию можно и потерять: Сенатор объяснила, как выезд за границу отразится на доходах

Пенсию можно и потерять: Сенатор объяснила, как выезд за границу отразится на доходах

Пенсия гарантирована при жизни в другой стране, но есть нюансы. Сенатор Ольга Епифанова назвала условия, когда пенсию можно и потерять.

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