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Царьград

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Минобрнауки: Приём на бюджетные места в вузы России завершится 25 июля

Минобрнауки: Приём на бюджетные места в вузы России завершится 25 июля

Министерство науки и высшего образования России объявило, что приём заявлений на бюджетные места в вузы завершается 25 июля.

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