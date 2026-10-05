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Польша направила 5% госбюджета на снабжение армии

Польша направила 5% госбюджета на снабжение армии

Бюджет в размере 48,5 млрд злотых (1,05 трлн руб.) получила Инспекция поддержки Вооруженных сил Польши на обеспечение эксплуатации, снабжения и логистики армии, сообщил глава инспекции генерал-майор Дариуш Мендрала в интервью Defence24.

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