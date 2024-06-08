Не только отеки: врач назвала 8 неочевидных симптомов, что у вас отказывают почки

Что делают почки В процессе очистки организма от ненужного задействованы многие органы. Например, легкие помогают избавиться от углекислого газа, печень обезвреживает и выводит токсины, с помощью кожи организм выводит пот, содержащий конечные продукты метаболизма почек.
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