Школы района - территория здоровья.

С целью формирования условий, чтобы наши дети думали о своем здоровье еще до того, как они заболели, чтобы физическая культура, правильное питание и душевное здоровье стали нормой каждого человека с детства, Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии расширил границы проведения проекта ´Школа - территория здоровья´ за пределы г.