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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Школы района - территория здоровья.

Школы района - территория здоровья.

С целью формирования условий, чтобы наши дети думали о своем здоровье еще до того, как они заболели, чтобы физическая культура, правильное питание и душевное здоровье стали нормой каждого человека с детства, Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии расширил границы проведения проекта ´Школа - территория здоровья´ за пределы г.

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