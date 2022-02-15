ЭНЕРГИЯ ДНЯ 16 февраля 2022 года

Энергия дня шестнадцатого февраля две тысячи двадцать второго года. Числовой код 941 =Во встречах серого дня не важно слово человеческой философии, а важно слово утешения =Все люди созданы равными и наделены их Творцом определёнными неотчуждаемыми правами =Высокие и Тонкие Энергии не приносят вреда структуре Тонкого Тела и очищают его =Главное, только тот может видеть Бога в Небесах, кто научился видеть и любить его в человеке =Если развивается Душа, то развивается и сознание, а, когда развивается сознание, развивается человек = «Из трёх видов действия наиболее губительное не слово, не телесный поступок, но мысль» =Каждый субатом, атом, звезда, планета и даже само сознание — всё состоит из Света и имеет частоту Света = Лучше двадцать раз ошибиться в человеке, чем относиться с подозрением к каждому =Любовь создаёт больше всего разочарований в Мире, если не соответствует нашим ожиданиям = "Массовое духовное нисхождение Человечества отражает сегодня массовое хождение по мукам" = Мысли - это волшебство нашего сознания - мы пришли, чтобы творить мыслью =Не позволяйте себе опускаться в малом, ибо это может привести к большому падению =Не просите у Бога награды, не ходите с сумой к Нему, заработать всё в Жизни надо,не завидуя никому! =Общение - Сила изречённого слова - это один из важнейших инструментов на Физическом Плане = Оставайтесь верны тем принципам, которые делают вас лучше, счастливее, гармоничнее= Перед Истиной нет ни зла, ни добра, есть только степень Знания, степень освобождения= Превратить искры Божьи в огонь, огонь - в пожар, пожар - в Свет звезды, звезду сделать Солнцем = Радость - это совпадение желания и намерения Души и их воплощения в физическом Мире = "С каждого надо спрашивать то, что он может дать: власть, прежде всего, должна быть разумной" = У Души нет страданий; если вы страдаете, значит, находитесь под влиянием внешней Энергии =Целью человека на Земле является физическое, эмоциональное и духовное развитие = Цените Жизнь - это единственная дистанция, на которой глупо спешить к финишу =Человек бесконечно силён как часть общей Энергосистемы, как часть великой Гармонии= Человек никогда не почувствует плохого, если у него самого внутри этого плохого нет = Чему действительно стоит учиться, так это хотеть то, что уже у вас есть = Чем чище и совершеннее родители, тем более духовно развитая Душа приходит в их семью = Чистота и благочестие женщины способны защитить не только её Род, но и весь народ =Чтобы стать счастливым человеком, нужно всего лишь ощутить себя таковым =Что такое "память"? – Это не только твоя память.