Афиша: куда сходить в конце июля

Подборка Parents.ru фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom.ru1. Выставка «Диво дивное городецкое» фото: пресс-службаС 29 июля по 20 сентября во Всероссийском музее декоративного искусства пройдет выставка «Диво дивное городецкое», посвященная одному из самых узнаваемых народных промыслов России.
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