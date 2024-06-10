"Неприличные гости": Поддержка либеральной пропаганды или насмешка над русскими семьями?

2024 год в России был объявлен Годом семьи и семейных ценностей. Год, когда люди имеют возможность укрепить свои семейные отношения, больше уделить внимания своим близким, подумать о рождении детей, а возможно, вместе шагнуть в новый этап своей жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии