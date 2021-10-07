Развернулась настоящая битва за кресло директора Национального бюро винограда и вина

В то время как министр сельского хозяйства настаивает на отставке директора Национального бюро винограда и вина, Кристина Фролова заявляет, что будет оспаривать приказ о своей отставке, и что все, что ей инкриминируется, является необоснованным.
В то время как министр сельского хозяйства настаивает на отставке директора Национального бюро винограда и вина, Кристина Фролова заявляет, что будет оспаривать приказ о своей отставке, и что все, что ей инкриминируется, является необоснованным.
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