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Регионы России

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Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву для переговоров с Путиным в октябре

Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву для переговоров с Путиным в октябре

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут отправиться в Москву в конце октября для дальнейших переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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