Hyundai признал, что клиентов стали бесить сенсорные экраны

Североамериканский центр дизайна Hyundai (HDNA) устроил день открытых дверей для журналистов. О новых продуктах в ходе пресс-конференции умолчали, зато вице-президент HDNA Ха Хак Су откровенно рассказал о прошлых продуктах и трендах в дизайне интерьеров.
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