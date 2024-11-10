Hyundai признал, что клиентов стали бесить сенсорные экраны

Североамериканский центр дизайна Hyundai (HDNA) устроил день открытых дверей для журналистов. О новых продуктах в ходе пресс-конференции умолчали, зато вице-президент HDNA Ха Хак Су откровенно рассказал о прошлых продуктах и трендах в дизайне интерьеров.