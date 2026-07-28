РГУ имени Есенина опубликовал конкурсные списки

Осталась неделя до окончания приоритетного этапа зачисления, он заканчивается 3 августа. Потом оставшиеся незаполненными места будут перераспределяться в общий конкурс по квотам – целевой, отдельной и особой.
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