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62ИНФО | Новости Рязани

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РГУ имени Есенина опубликовал конкурсные списки

РГУ имени Есенина опубликовал конкурсные списки

Осталась неделя до окончания приоритетного этапа зачисления, он заканчивается 3 августа. Потом оставшиеся незаполненными места будут перераспределяться в общий конкурс по квотам – целевой, отдельной и особой.

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