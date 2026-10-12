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RT Russia

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Американец рассказал о причинах решения сражаться за ВС России на СВО

Американец рассказал о причинах решения сражаться за ВС России на СВО

Американец Келвин рассказал военкору RT Владу Андрице, как из-за своих взглядов приехал в Россию, чтобы сражаться на стороне российских войск в зоне СВО.

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