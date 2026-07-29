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RT Russia

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Марочко: российские войска почти выбили ВСУ из Водянского в ДНР

Марочко: российские войска почти выбили ВСУ из Водянского в ДНР

Подразделения Вооружённых сил России после освобождения населённого пункта Светлое в Донецкой Народной Республике практически выбили украинские войска из соседнего Водянского, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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