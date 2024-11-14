Softbank однажды предложил Дженсену Хуангу кредит на покупку Nvidia

На этой неделе на саммите Nvidia по искусственному интеллекту в Токио Дженсен Хуанг, исполнительный директор Nvidia, и Масаёси Сон, глава SoftBank, выразили сожаление, что первый не приватизировал Nvidia десять лет назад, когда второй предложил ему деньги за это.