Softbank однажды предложил Дженсену Хуангу кредит на покупку Nvidia

На этой неделе на саммите Nvidia по искусственному интеллекту в Токио Дженсен Хуанг, исполнительный директор Nvidia, и Масаёси Сон, глава SoftBank, выразили сожаление, что первый не приватизировал Nvidia десять лет назад, когда второй предложил ему деньги за это.
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