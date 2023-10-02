55 саженцев тополя высадили на улице Лермонтова в Иркутске

Лариса Поплавская

Бедные жители улицы Лермонтова. На наших улицах тоже растут тополя под благовидным предлогом легких города, и что влагу они забирают. Забирают они прежде всего ваше здоровье, своим пухом, а про дорги вспученные корнями говорить не стоит. А частный сектор трещит от того что рвется фундамент домов, в огородах садить напрасно эта дрянь своими корнями за 10 метров вам его своими корнями затянет так , что при перекопке металл у лопат рвется и черенки ломаются. Возле тополей ничего полезного кроме сорной травы не растет. А вот срубить его нельзя . Это обойдется вам в сотни и десятки тысяч рублей. Одно только разрешение на его уничтожение стоит больше 20 тыс рублей. Автовышка,без которой невозможно удалить взрослый тополь высотой более 5 этажного дома, разрешение гаи, на перекрытие улицы на время работы. Это такая головная боль, что, садить его можно вдоль дорог где нет жилья. Я вам глубоко сочувствую